Пригожин не доволен блогерами, отнимающими хлеб у артистов

Москва, 17 ноября. Ставшими звездами блогеры обесценивают профессию артиста, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

«Стало возможным, что блогеры, не имеющие отношения к шоу-бизнесу, стали звездами. Это не то чтобы обидно, это девальвирует профессию артиста. Когда случайные люди отнимают хлеб у других, это не очень правильно», — заявил продюсер в одном из недавних интервью.

Пригожин посетовал, что блогеров, которые стали «типо певцами», стало слишком много, при этом лишь мизерная часть из них «понимают, что такое певец или вокалист». Бороться же с подобной тенденцией должны не сами профессионалы, а зрители «рублем».

«Министерство культуры или государственная политика должна быть направлена на то, чтобы формировать воспитательный процесс, а не заниматься халтурой. Культура должна воспитывать людей, а не только развлекать», — резюмировал продюсер, призвав каждого заниматься своим делом.

Звезды российского шоу-бизнеса все чаще говорят о необходимости помощи артистам в условиях коронавирусных ограничений. В частности, ранее певец Валерий Меладзе заявил, что артисты должны отказаться от съемок в новогодних телепередачах, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Комментируя заявление Меладзе в беседе с RT, саксофонист Игорь Бутман обратил внимание на тот факт, что из-за пандемии страдает огромное количество людей, не связанных с музыкой и с искусством. И просто бойкотировать подобные выступления было бы неправильно.