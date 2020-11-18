Картину Рафаэля Санти «Мадонна с младенцем» проверили на подлинность

Москва, 18 ноября. Картину «Мадонна с младенцем» итальянского живописца Рафаэля Санти подвергли сканированию специальным рентгеном для установки настоящего автора произведения.

Изучение картины провели специалисты чешской компании InsightART. За счет роботизированного комплекса рентгеновского сканирования, эксперты проверили внутренний структуру полотна, передает Planet Today.

«Комплексное рентгеновское сканирование «Мадонны», произведенное при помощи специального сканера, показало все детали внутренней структуры. Мы увидели, как основные слои работы сменяются финальным покрытием», — заявили представители чешской компании.

В ходе проведенного анализа техники создания бесценного полотна, эксперты выяснили, что художник Рафаэль Санти действительно является автором «Мадонны с младенцем».