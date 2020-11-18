Актер из «Служанок» Зуев: Виктюк постановщик спектакля собственной жизни

Советский и российский актер Александр Зуев в интервью ФАН назвал скончавшегося сегодня режиссера Романа Виктюка яркой личностью и человеком, который прожил свою жизнь как спектакль.

«Во многом он выдумал ту жизнь, о которой рассказывал. Но все эти фантазии становились частью его, и он сам в них верил, и они становились реальностью. Прежде всего он был постановщиком спектакля своей жизни, такого большого шоу», — считает Александр Зуев.

Актер, запомнившийся зрителю по работе в спектакле Виктюка «Служанки», добавил, что Роман Григорьевич был уникальным режиссером.

«Бывали годы, когда за один сезон он больше десяти спектаклей ставил. И в годы расцвета — в 1980-х и начале 1990-х — параллельно умудрялся делать пять спектаклей одновременно в разных театрах. Более того, в разных городах!» — пояснил Зуев.

Актер добавил, что через руки Виктюка прошло очень много артистов, ставших впоследствии знаменитыми.

«Можно целую энциклопедию написать: от звезд советского театра 1960-х, 1970-х, 1980-х годов и заканчивая нынешней молодежью. И многим он просто дал путевку в жизнь. Многих он нашел, открыл», — рассказал Зуев.

По мнению актера, со смертью Виктюка ушла целая театральная эпоха.

Советский и российский режиссер Роман Виктюк скончался в возрасте 84 лет в Москве. Его сердце остановилось во вторник, 17 ноября. Печальной вестью поделилась дирекция столичного театра, где Виктюк выступал в качестве художественного руководителя.