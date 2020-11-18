Писатель Захар Прилепин рассказал о будущем российской литературы

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» поделился своим взглядом на современную литературу. По словам писателя, современные медиа не в состоянии уничтожить литературу.

«У меня ряд коллег ушли в сценарную работу. Но сериалы — эта та вещь, которую один раз посмотрел и потом вышло еще 200 других сериалов. Поэтому по сути они работают на газету. Из журналистов в истории остаются единицы, из сценаристов, увы тоже. Это массовое воспроизводство тех базовых вещей, которые прописаны в литературе. Со Львом Толстым, Максимом Горьким, с Чеховым и Шекспиром и с Достоевским ничего никогда не случится. Их будут экранизировать, они являются сутью и смыслом всякого народа. Потому что народ базируется вокруг своей литературы, поэтому это никуда не исчезнет», — считает Прилепин.

Писатель говорит, что записи в социальных сетях, как и сценарная работа быстро не остаются в памяти людей.

«Конечно же мы застали аномальное в истории человечества время, когда тиражи стихов были 500-700 тысяч экземпляров. Когда Евтушенко, Вознесенский и Окуджава были мировыми звездами. Но в мире такого не было. По сути знаменитого писателя читает миллион человек. Из 100 млн взрослого населения — это не так много. Но это ничего не означает, потому что у Пушкина было меньше читателей, и у Достоевского тоже. Но потому, когда страна пересобирается и пытается что-то о себе думать, конечно же она это делает при помощи литературы. Я не говорю, как будут думать мной или Пелевиным», — продолжает Прилепин.

Писатель размышляет о том, как мы смотрим на ту или иную эпоху и замечает, что речь всегда заходит о литературе.