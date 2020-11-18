Адвокат потерпевших по делу Ефремова опроверг информацию об отзыве исков

Москва, 17 ноября. Родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине артиста Михаила Ефремова, не отозвали свои иски к нему, вопреки недавним заявлениям актера Никиты Джигурды.

Соответствующее заявление сделал адвокат потерпевших Александр Добровинский. По словам юриста, сейчас он готовится к очередным слушаниям по делу Ефремова, которые запланированы на 23 ноября этого года.

«Сообщения Никиты Джигурды об отзыве исков о моральной компенсации - не более, чем очередная попытка напомнить о себе», — сказал Добровинский.

Недавно трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с Ефремовым подали в отношения актеров иски о компенсации морального вреда, а также возмещения затрат на похороны Захарова. Их общая сумма составила 3 миллиона рублей. Артист 21 октября выплатил родственникам погибшего указанную сумму, однако в Хамовнический суд были поданы очередные иски о невыплате 111 тысяч рублей на похоронные услуги.