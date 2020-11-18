Вика Цыганова поддержала призыв Валерия Меладзе о помощи артистам

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» певица, композитор, модельер, поэт, дизайнер Вика Цыганова и ее супруг, продюсер Вадим Цыганов высказались о необходимости государственной поддержки артистов России в период пандемии.
Вадим Цыганов также прокомментировал призыв Валерия Меладзе о помощи артистам.
«Ну давайте поддержим Меладзе или какую-то там Воробей. Но какой смысл? Мы сейчас говорим о корневой истории, а это — народ. Надо поддерживать его с любовью, потому что, когда не будет любви, все закончится», — объяснил продюсер.
По словам Вадима Цыганова, надо помогать людям, которые на данный момент находятся в беде.
Напомним, 14 ноября певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних передачах с целью привлечь внимание к проблемам работников культуры, которые остались без работы на фоне распространения коронавируса. Меладзе объяснил, что из-за отмены до 15 января культурных мероприятий артисты, музыканты и другие люди, занятые в сфере культуры, не имеют работы, и «это никого не волнует».
Вика Цыганова рассказала подробно о проблемах российских артистов.
«Я думаю, что надо поддерживать артистов. Во-первых, артисты — люди разные. Есть люди пожилые, есть много театров и коллективов, которые не являются академическими. Они получают ровно столько, сколько заработали. Конечно, поддержка должна быть, потому что это очень тяжело морально», — объяснила певица.
Цыганова рассказала про личный опыт.
«Я про себя могу сказать, что, когда полгода не выходишь на сцену — это эмоционально очень тяжело. Здесь уже ни есть, ни пить не захочешь, потому что это, прежде всего, обмен энергией.
Звучало раньше: «для хлеба и зрелищ», но на самом деле и зрелища разные, и хлеб никто не отменял, он нужен. Поэтому артистов надо поддерживать», — высказалась певица.