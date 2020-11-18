Экс-супруга Джигарханяна опубликовала прощальное видео

Москва, 17 ноября. После похорон Армена Джигарханяна его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала прощальное видео.

Во вторник на Ваганьковском кладбище состоялись похороны народного артиста СССР. Проводить артиста в последний путь пришли близкие и родственники. Джигарханян будет покоиться рядом со своей дочерью, которая погибла более тридцати лет назад.

Цымбалюк-Романовская пропустила прощание с бывшим супругом, объясняя это тем, что около гроба артиста собралось много ее врагов. После похорон Виталина опубликовала в Instagram запись, на которой запечатлен артист, тяжело спускающийся по лестнице.

Подписчики Цымбалюк-Романовской решили, что таким образом Виталина простилась с бывшим супругом и поделилась своим горем.

«Тяжело смотреть и понимать, что он ушел. Понимаю, как вам обидно сейчас, что вы не смогли попрощаться. Это больно вдвойне», — пишет в комментариях пользователь под ником aveoksana.

«Виталина, я через экран телефона ощущаю вашу боль. В каждом посте вы «кричите», — добавила lyu_dyukareva_nails.

«Быть музой гениального Армена Борисовича — это счастье. Вы — счастливая женщина, спасибо вам за любовь», — пишет roxysan197.

Ранее во время церемонии прощания с актером российский продюсер Марк Рудинштейн в беседе с ФАН назвал умершего деятеля искусства «талантливым армянским художником». Также он добавил, что Джигарханяна «убила молодая жена» Виталина, поэтому вряд ли она придет на похороны.