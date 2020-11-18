NI рассказал об ужасе новейшей российской системы ТОС-2

На вооружении российской армии в ближайшее время встанет новейшая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», обладающая уникальными боевыми характеристиками и ударными возможностями. На разработку обратили внимание журналисты американского военно-политического журнала The National Interest. Авторы материала подробно рассказали о данном оружейном комплексе, а также объяснили, почему он представляет серьезную опасность для армии США, сообщает портал «ПолитРоссия».

Обозреватель NI Питер Сучиу, в первую очередь, заметил, что российские тяжелые огнеметные системы ТОС-2 уже проходят опытные испытания. На тестах комплекс зарекомендовал себя в качестве уникального смертоносного оружия, наводящего страх на противника. Комплекс способен выстреливать специальными реактивными термобарическими снарядами, способными уничтожать военные объекты и живую силу противника на большом расстоянии.

Кроме того, ТОС-2 может использоваться против вражеских танков и бронированной техники, выжигая их дотла. Испытания показали, что огнеметная система способна останавливать наступление противника с помощью массированного удара термобарическими и дымовыми снарядами.

Новейшая ТОС-2, в отличие от своего предшественника ТОС-1А «Солнцепек, будет устанавливаться не на шасси от танка Т-72, а на грузовой автомобиль «Урал». Это, в свою очередь, повысит мобильность комплекса и позволит быстро и эффективно передислоцировать, и развернуть систему на другой огневой точке.

NI также рассказал об ужасе новейшей российской системы ТОС-2, которая способна уничтожать танки и боевую технику противника. Реактивные снаряды, выпускаемые комплексом, могут преодолевать большие расстояния и прицельно бить по вражеским объектам, гарантировано уничтожая их на местности.

ТОС-2 является системой залпового огня 21-го века, которая имеет увеличенную дальность запуска ракет и обладает полностью автоматизированными системами прицеливания и управления огнем. Тяжелый огнемет оснащен специальным краном и не нуждается в транспортно-погрузочной машине. Однако главной особенностью нового комплекса является РЭБ-установка, способная выводить из строя технику противника.

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