Apple запатентовала чехол с охлаждением для iPhone

Вашингтон, 18 ноября. В корпорации Apple работают над чехлом для iPhone, оснащенным пассивным охлаждением, защищающим смартфон от перегрева.

Как сообщает Appleinsider, предполагается, что чехол будет крепиться к iPhone с помощью магнитов, по технологии MagSafe, появившейся в iPhone 12. В компании полагают, что это позволит смартфону работать на более высокой скорости без вреда для пользователя.

Электронные устройства имеют тенденцию нагреваться во время использования. Особенно это касается мобильных устройств, нуждающихся в тонком и компактном дизайне. Помимо этого, пользователь может испытывать дискомфорт, держа в руках нагревшийся гаджет.

Во вторник Управление по патентам и товарным знакам США выдало Apple патент под названием «Умный футляр для портативного электронного устройства». Согласно описанию, устройство само определяет, когда нужно охлаждать гаджет. Для этого Apple предлагает встроить магниты в чехол, создавая магнитное поле, которое iPhone или iPad может обнаружить с помощью датчика. Издание подчеркивает, что Apple подает множество патентных заявок еженедельно, однако это не означает, что тот или иной продукт выйдет на рынок.

После презентации iPhone 12 Apple представила линейку чехлов и аксессуаров, совместимых с MagSafe, которые используют магниты для крепления вещей к задней части смартфона.