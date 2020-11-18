Игорь Матвиенко назвал катастрофической ситуацию в шоу-бизнесе России

Продюсер Игорь Матвиенко сообщил ФАН, что записывает с группой «Любэ» саундтреки к российским фильмам, которые выйдут в прокат в 2021 году.

Талантливый композитор и музыкант, продюсер, основатель музыкальной академии «М.А.М.А.», заслуженный артист России в эксклюзивном интервью рассказал о работе в период пандемии. Кроме того, он ответил, кого из российских поэтов-песенников ценит больше всего, а также продюсированием какой звезды хотел бы заняться.

— Игорь Игоревич, как отразилась пандемия на шоу-бизнесе и на вашем продюсерском центре?

— В шоу-бизнесе катастрофическая ситуация. Многие музыканты остались без работы и вынуждены менять род деятельности. Продюсерский центр потерял 99% доходов. Нам пришлось перенести концерты, артисты лишились заработка. Мы — негосударственная сфера культуры, у нас, к великому сожалению, нет должной поддержки, как, например, в кино или спорте. Но, надеюсь, скоро все изменится.

— Над чем вы сейчас работаете с группой «Любэ»? Возможно, к Новому году готовите новую песню?

— Да, вы правы. Готовим несколько новых песен для группы «Любэ» под моим авторством. Они станут саундтреками к фильмам, которые выйдут в прокат в 2021 году. Что это за фильмы, пока сказать не могу — это секрет.

— Группа «Иванушки International» в ноябре планировала отметить свое 25-летие масштабным шоу, но из-за пандемии мероприятие перенесли на 2021 год. Сейчас вы с участниками бойз-бэнда записываете юбилейный альбом, не так ли?

— Да, готовим юбилейный альбом «Иванушек». Его название — «25 тополиных лет» (песня «Тополиный пух» была записана группой в 1998 году и практически сразу стала настоящим хитом. — Прим. ФАН).

— Какие песни, на ваш взгляд, по праву являются нашим золотым фондом?

— Это песни, созданные до 2010 года. Ведь золотой фонд — это песни, по моему убеждению, которые должны продержаться в народе минимум десять лет.

— С какими российскими поэтами-песенниками вам работалось и работается лучше всего?

— С Александром Шагановым (написал стихи к таким известным песням группы «Любэ», как «Комбат», «Не валяй дурака, Америка», «Атас!», а также слова к песням группы «Иванушки International» «Букет сирени», «Тучи» и «Кукла». — Прим. ФАН). Это Михаил Андреев (его авторству принадлежит текст песни группы «Любэ» «Березы». — Прим. ФАН) и Джахан Поллыева (слова на песню группы «Любэ» «Санкт-Петербург, родной». — Прим. ФАН).

— Есть ли у вас планы после пандемии заняться продюсированием новых звезд? Возможно, заметили чей-то талант?

— Шоу-бизнес за последнее время в корне поменялся, поэтому звезды в том понимании, в котором они существовали, уже не могут появляться. Чтобы стать звездой, сейчас нужно как минимум быть успешным блогером. Продюсировать блогеров в планах нет. В планах есть продюсировать продюсеров, чем мы и занимаемся в музыкальной академии «М.А.М.А».

— Чем вам запомнится уходящий 2020 год? Какое событие стало знаковым?

— Впечатлил национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Я выступал амбассадором и членом наблюдательного совета чемпионата. Это новый масштабный российский проект, включающий различные форматы профессиональных соревнований в индустрии культуры, в том числе среди музыкантов.

Игорь Игоревич Матвиенко — поп-композитор, продюсер, основатель музыкальной академии «М.А.М.А.» и социального проекта #ЖИТЬ, заслуженный деятель искусств РФ. Привел к успеху многих ярких исполнителей прошлого и современности: «Иванушек International», «Корни», «Город 312», «Фабрику», «Любэ», Викторию Дайнеко, Александру Савельеву, Евгения Белоусова, Сати Казанову. Композиции талантливого продюсера не раз занимали вершины топ-листов отечественных радиостанций.

Игорь Игоревич написал музыку к сериалам и фильмам: «Зона Любэ» (1994), «На бойком месте» (1998), «Граница. Таежный роман» (2000), «Убойная сила» (2000–2003), «Спецназ» (2002). Для фильма «Граница. Таежный роман» записал песню «Краса» в собственном исполнении. Является создателем музыки к российской драме «Викинг» (2016).

В феврале 2014 года Игорь Матвиенко стал музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Сочинил гимн Сухопутных войск РФ «Вперед, пехота!».