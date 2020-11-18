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Соседов отреагировал на желание Сташевского давать интервью за деньги

Соседов отреагировал на желание Сташевского давать интервью за деньги

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил ФАН, что любой артист сам вправе решать, брать ли деньги за общение у того или иного издания, и осуждать его за это нельзя.

Член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что Ирина Мигуля, жена и директор певца Влада Сташевского, запросила большую сумму за возможность задать ему несколько вопросов и получить на них ответы.

— Сергей, что вы думаете об этом факте?

— Если вы хотите интервью с ним, то он тут решает. Может быть, ему нужны деньги — есть много разных ситуаций. С другой стороны, ему сейчас интервью не особенно-то и нужно. Оно нужно вам! Сташевскому интервью были нужны, когда он только раскручивался (в 1990-е годы. — Прим. ФАН). Но все эти интервью организовывал не он, а его продюсер Юрий Айзеншпис.

Так что Влад сейчас вправе сам решать. И вы вправе решать. Он вправе просить сумму — вы вправе отказать ему или заплатить. Это уж насколько вам будет необходимо.

Соседов отреагировал на желание Сташевского давать интервью за деньги

— Вообще, это нормальная практика?

— Почему нет? Кстати, мне много кто звонит: и из Эстонии, и из Израиля, и из Канады, да кто только не звонит! Как-то раз на меня вышел один портал, и я стал наговаривать им комментарии. Когда был в Сочи — вообще не мог разговаривать и просто набирал журналистские тексты — грамотные и короткие. Они потом все это дело публиковали.

В какой-то момент я подумал: «А чего это я каждый день, иногда через день, даю им комментарии по разным поводам — и бесплатно?!» И сказал им: «Друзья мои, мне надоело каждый день комментировать вам. Вы, черт возьми, на этом зарабатываете денежки, а я — ничего. Давайте-ка мы установим какую-то таксу. Или тысячу рублей за каждый комментарий на карту, или пусть это будет какая-то сумма оптом в месяц, если вы хотите каждый день». Ну, неким окладом, как говорится. «И потом будем с вами беседовать».

— И они пропали.

— Да, они сразу пропали! Я даже обрадовался (смеется).

— Вы знаете подобные примеры из нашего шоу-бизнеса?

— Такое и раньше бывало, в советское время. Но тогда это были крайне редкие случаи, чтобы артисту платили [за интервью], а главное — чтобы артист просил за это [деньги]. Еще реже газеты или журналы решались платить. Потому что каждый артист ждал своего появления на полосе — для него это была большая честь. В те времена ведь не было ни Интернета, ничего.

Разве что какие-то научные деятели, ученые могли иногда попросить за интервью. Вроде того: «Мне деньги не нужны, я человек закрытый, не актер и не певец. Но вы отнимаете мое время». Они могли очень интеллигентно попросить какую-то сумму. И если в газете понимали, что такой материал нужен и что этот ученый может рассказать много чего интересного для читателей, то ему платили. Но это было очень редко.

— А в российское время?

— Потом, в 1990-е годы, это уже стало частым [делом]. Когда «СПИД-Инфо» платил, например. Помните, было такое издание?

— Конечно! Кто ж не помнит «СПИД-Инфо»?

— Оно платило героям за истории. И не только это издание. Многие журналы платили, бывало.

Соседов отреагировал на желание Сташевского давать интервью за деньги

— Требование, выставленное стороной Сташевского, — наверное, не единственный случай в наши дни? Или это все же исключение из правил?

— Лично я с таким не сталкивался, чтобы кто-то просил денег у меня или у издания, для которого я пишу. В моей практике такого не было никогда. Но от коллег я такое, конечно, слышал. Такое есть.

Ранее супруга и директор популярного в далеком прошлом эстрадного исполнителя Влада Сташевского Ирина Мигуля заявила ФАН, что он дает интервью только за гонорар, и назвала сумму 300 тысяч рублей.

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