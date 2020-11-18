Соседов отреагировал на желание Сташевского давать интервью за деньги

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил ФАН, что любой артист сам вправе решать, брать ли деньги за общение у того или иного издания, и осуждать его за это нельзя.

Член Союза журналистов Москвы в эксклюзивном интервью прокомментировал информацию о том, что Ирина Мигуля, жена и директор певца Влада Сташевского, запросила большую сумму за возможность задать ему несколько вопросов и получить на них ответы.

— Сергей, что вы думаете об этом факте?

— Если вы хотите интервью с ним, то он тут решает. Может быть, ему нужны деньги — есть много разных ситуаций. С другой стороны, ему сейчас интервью не особенно-то и нужно. Оно нужно вам! Сташевскому интервью были нужны, когда он только раскручивался (в 1990-е годы. — Прим. ФАН). Но все эти интервью организовывал не он, а его продюсер Юрий Айзеншпис.

Так что Влад сейчас вправе сам решать. И вы вправе решать. Он вправе просить сумму — вы вправе отказать ему или заплатить. Это уж насколько вам будет необходимо.

— Вообще, это нормальная практика?

— Почему нет? Кстати, мне много кто звонит: и из Эстонии, и из Израиля, и из Канады, да кто только не звонит! Как-то раз на меня вышел один портал, и я стал наговаривать им комментарии. Когда был в Сочи — вообще не мог разговаривать и просто набирал журналистские тексты — грамотные и короткие. Они потом все это дело публиковали.

В какой-то момент я подумал: «А чего это я каждый день, иногда через день, даю им комментарии по разным поводам — и бесплатно?!» И сказал им: «Друзья мои, мне надоело каждый день комментировать вам. Вы, черт возьми, на этом зарабатываете денежки, а я — ничего. Давайте-ка мы установим какую-то таксу. Или тысячу рублей за каждый комментарий на карту, или пусть это будет какая-то сумма оптом в месяц, если вы хотите каждый день». Ну, неким окладом, как говорится. «И потом будем с вами беседовать».

— И они пропали.

— Да, они сразу пропали! Я даже обрадовался (смеется).

— Вы знаете подобные примеры из нашего шоу-бизнеса?

— Такое и раньше бывало, в советское время. Но тогда это были крайне редкие случаи, чтобы артисту платили [за интервью], а главное — чтобы артист просил за это [деньги]. Еще реже газеты или журналы решались платить. Потому что каждый артист ждал своего появления на полосе — для него это была большая честь. В те времена ведь не было ни Интернета, ничего.

Разве что какие-то научные деятели, ученые могли иногда попросить за интервью. Вроде того: «Мне деньги не нужны, я человек закрытый, не актер и не певец. Но вы отнимаете мое время». Они могли очень интеллигентно попросить какую-то сумму. И если в газете понимали, что такой материал нужен и что этот ученый может рассказать много чего интересного для читателей, то ему платили. Но это было очень редко.

— А в российское время?

— Потом, в 1990-е годы, это уже стало частым [делом]. Когда «СПИД-Инфо» платил, например. Помните, было такое издание?

— Конечно! Кто ж не помнит «СПИД-Инфо»?

— Оно платило героям за истории. И не только это издание. Многие журналы платили, бывало.

— Требование, выставленное стороной Сташевского, — наверное, не единственный случай в наши дни? Или это все же исключение из правил?

— Лично я с таким не сталкивался, чтобы кто-то просил денег у меня или у издания, для которого я пишу. В моей практике такого не было никогда. Но от коллег я такое, конечно, слышал. Такое есть.

Ранее супруга и директор популярного в далеком прошлом эстрадного исполнителя Влада Сташевского Ирина Мигуля заявила ФАН, что он дает интервью только за гонорар, и назвала сумму 300 тысяч рублей.