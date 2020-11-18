Эдуард Бояков: Театр Виктюка ждет сложная судьба после смерти его основателя

Театр Романа Виктюка ждет сложная судьба после смерти его основателя, это однозначно будет совсем другой театр, заявил в беседе с ФАН худрук МХАТ имени М. Горького Эдуард Бояков.

Народный артист России Роман Виктюк ушел из жизни на 85-м году жизни 17 ноября. В конце октября его госпитализировали с коронавирусом, который дал осложнения.

Бояков отметил, что вопрос функционирования Театра Виктюка после смерти мастера «очень больной, сложный и тяжелый».

«Проблем очень много. Не только с Виктюком, а в каждом театре, из которого уходит лидер, чью фамилию носит театр или с кем этот театр ассоциируется. Когорта этих лидеров создала такой тип театра, который не рождает школы. Это уже совершенно точно. Учеников у Виктюка больших, состоятельных нет, поэтому какая судьба? Сложная судьба. Надеюсь, у государства хватит ума, и такта, и эстетического чутья правильно произвести назначение. Но это уже совершенно точно будет другой театр», — заявил не без сожаления режиссер.

Бояков вспоминает, что совместных проектов с Виктюком у них не было, однако коллеги часто встречались: в разных компаниях, на репетициях, на обсуждениях спектаклей, в компании друзей. Оценивая профессиональные качества Виктюка, худрук МХАТ имени М. Горького подчеркнул, что ощущения от его спектаклей всегда были очень сильные.

«Он действительно сыграл важную роль в русском театре. Задолго до появления термина «гламур», задолго до появления сегодняшней часто чрезмерной манерности, формальности, он эти идеи реализовывал. И как всякий первопроходец он, безусловно, является исторической фигурой», — подчеркнул Бояков.

Спектакли Виктюка трогали невероятной манерностью его актеров и неизменным эротичным гомосексуальным флером. Эта чрезмерная эстетика казалась зрителям «чем-то театральным, настоящим, актуальным».

«Конечно в конце 1980-х — начале 90-х годов и особенно в начале Перестройки Виктюк оказался супермодным, потому что эта свобода нравов, если так можно сказать, касалась и свободы театральной формы. Потом время прошло. И стали другие смыслы актуальными, но Виктюк продолжал гнуть свою линию. И как художник, который что-то открыл, он всегда имеет право оставаться последовательным, не думая о том, насколько он современный. Большая судьба, большое театральное имя», — добавил Бояков.

По предварительным данным, Виктюка похоронят в семейном склепе во Львове. У режиссера остались внучатые племянник и племянница, а также их мать.