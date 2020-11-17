Трейлер нового фильма «Том и Джерри» от Тима Стори вышел в Сети

Москва, 17 ноября. Режиссер Тим Стори создал полнометражный фильм «Том и Джерри». Кинокомпания Warner Bros. опубликовала на своем YouTube-канале официальный трейлер картины.

Фильм «Том и Джерри» выйдет в следующем году. Главную роль в картине исполняет актриса Хлоя Грейс Морец, известная многим зрителям по фильму «Пипец». Она исполнит роль сотрудника гостиницы, в которой планируют провести большую свадьбу. Однако праздничные планы нарушит своими пакостями мышонок Джерри. Чтобы избавиться от вредителя, героиня решает взять кота Тома, однако его появление вызовет лишь новую порцию хаоса и беспорядка.

В киноленте также приняли участие актеры Майкл Пенья, Кен Жонг, Роб Делани и многие другие.