Путин рассказал об упущенной в октябре возможности закончить войну в НКР

Москва, 17 ноября. Война в Карабахе могла прекратиться еще октября, однако власти Армении отказались от поставленных Москвой и Баку условий, рассказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства 19-20 октября провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном. С подачи российского лидера Алиев согласился ввести режим перемирия в зоне карабахского конфликта при условии возвращения беженцев в город Шуши. Ереван назвал требование неприемлемым и выступил против него.

«Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», — отметил Путин.

Режим полного прекращения огня начал действовать в Нагорном Карабахе 10 ноября. По словам политика, отказ Армении от договоренностей означал бы для республики самоубийство.