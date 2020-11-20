Общественники Дагестана предрекли дальнейшую судьбу мелеющего озера Ак-Гель

Махачкала, 20 ноября. Ситуация вокруг озера Ак-Гель, расположенного в Махачкале, будет благополучно разрешена. Такую точку зрения ФАН высказал дагестанский общественный деятель, активист Булач Чанкалаев.

«Работа ведется, думаю, что итог будет хороший», – сказал он.

Ранее Чанкалаев и ряд других общественников выступали с обращениями в адрес властей республики и города, в которых указывали на то, что Ак-Гель мелеет и ситуация требует немедленного разрешения. Кроме того, гражданские активисты неоднократно проводили акции, направленные на прекращение, по их мнению, несанкционированной застройки прилегающей к озеру территории.

В середине ноября с положением дел на месте ознакомился врио главы Дагестана Сергей Меликов. Там же о предпринимаемых мерах ему доложили руководитель Минприроды региона Набиюла Карачаев и мэр Махачкалы Салман Дадаев.

В частности, министр сообщил, что начаты работы по прокладке водопровода длиной почти 4 километра, который свяжет канал имени Октябрьской революции с озером, что обеспечит подпитку водоема.

«Подпитка озера начнется в течение трех месяцев из канала имени Октябрьской революции. Сейчас ведутся работы по прокладке водопровода. Кроме этого, запланированы работы по биологической и экологической реабилитации этого уникального водного объекта», – отмечалось в сообщении пресс-службы главы и правительства РД.

Касательно застройки прилегающей территории мэр Махачкалы заверил, что городскими властями разрабатывается план по ее благоустройству и развитию. Также проводится работа по возврату ранее незаконно приватизированных участков вокруг озера.

«Городская администрация уже вернула несколько участков общей площадью 10 гектаров. При этом продолжаются судебные разбирательства еще по нескольким участкам общей площадью 6,7 гектара», – сообщала пресс-служба руководителя региона.

Как отметил в беседе с ФАН Булач Чанкалаев, эти факты позволяют надеяться на скорое решение проблем водоема.

«Я более 30 лет проживал на Редукторном поселке (микрорайон Махачкалы, где расположен Ак-Гель – Прим ФАН), и озеро Ак-Гель для меня небезразлично. Исходя из этого, старался сделать все возможное для его сохранения», – рассказал активист.

Чанкалаев отметил, что в вопросе сохранения озера диалог между властью и обществом получился довольно эффективным. Он поблагодарил за содействие курирующего вопросы экологии зампреда республиканского правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова, главу Минприроды РД Карачаева, мэра Дадаева, а также руководителя администрации Ленинского района Махачкалы Магомеда Алхасова.

«Но, в первую очередь, хотел бы поблагодарить всех неравнодушных людей, которые боролись с тем, чтобы сохранить озеро, делали все возможное, были на встречах, на субботниках. А Магомед Алхасов нашел меценатов, нашел тех людей, которые могут воплотить в жизнь работы по проведению водопровода, сделать подпитку озера водой», – добавил общественник.

Озеро Ак-Гель расположено на юго-востоке Махачкалы примерно в километре от Каспийского моря. В середине прошлого века в результате понижения воды на Каспии водоем уже высыхал, но впоследствии уровень воды в нем был восстановлен путем подпитки из канала Октябрьской революции.