Путин: отказ от перемирия в НКР стал бы самоубийством для Еревана

Москва, 17 ноября. Подписание соглашения по Нагорному Карабаху было правильным решением со стороны Армении. Так считает президент России Владимир Путин.

Глава РФ уверен, что отказ от перемирия в Нагорном Карабахе (НКР) стал бы самоубийством для Армении. Решение о подписании документа далось армянскому премьер-министру Николу Пашиняну сложно, однако оно было верным, добавил Путин. Президент России выразил надежду, что обе стороны конфликта будут соблюдать условия прекращения боевых действий.

«Премьер Пашинян, ему, конечно, тяжело, но он обрисовал истинную картину, истинное положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня», — приводит слова Путина RT.

Москва, Баку и Ереван 10 ноября подписали совместный документ о прекращении военных действий в НКР. Согласно принятому соглашению, обе стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях, после чего часть районов переходит к Баку.

В республику были направлены российские миротворческие силы. Они следят за соблюдением условия перемирия и контролируют Лачинский коридор, который соединяет НКР с Арменией.