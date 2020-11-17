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Совфед рассмотрит вопрос использования ВС РФ за пределами территории России

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Совфед рассмотрит вопрос использования ВС РФ за пределами территории России

Москва, 17 ноября. Совет Федерации 18 ноября рассмотрит вопрос об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории России.

Как сообщается в предварительной повестке заседания верхней палаты парламента, размещенной на сайте Совета Федерации, данный вопрос вносят комитеты по обороне и безопасности; по международным делам; по конституционному законодательству и государственному строительству.

Среди докладчиков значатся полпред президента РФ в Совфеде Артур Муравьев, а также главы перечисленных комитетов Виктор Бондарев, Константин Косачев и Андрей Клишас. В повестке не уточняется, по какому конкретно поводу будет рассматривается вопрос об использовании войск РФ.

Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что это может быть связано с миротворческой миссией России в Нагорном Карабахе.

Президенты Армении, Азербайджана и России 10 ноября подписали совместный документ о прекращении огня в Карабахе, передавал RT. Согласно документу, в регион были введены российские миротворцы в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники. Президент РФ Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год.

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