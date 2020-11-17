Путин объяснил, почему не удалось сразу договориться о перемирии в НКР

Москва, 17 ноября. Ситуация в Карабахе до прекращения боев была критической, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью российским СМИ глава государства сообщил, что договоренность о прекращении боев в Карабахе была практически достигнута 19-20 октября, однако тогда сделать этого не удалось. После этого ВС Азербайджана взяли под контроль Шушу.

«И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, — он сказал, что ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счет шел на часы. Возможно было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение», — объяснил российский президент.

Путин добавил, что в тот момент прекращение боевых действий было в интересах армянской стороны. Проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было «просто нереалистично».

Существенный отпечаток на развитие событий в регионе накладывал тот факт, что официальную независимость Нагорно-Карабахской республики не признавала даже Армения, добавил Путин.

В отличие от Крыма, когда Россия признала волеизъявление жителей полуострова на референдуме по воссоединению с Россией, «в отношении Карабаха это сделано не было». Все это оказало влияние на все происходящие там события.

Президенты Армении, Азербайджана и России 10 ноября подписали совместный документ о прекращении огня в Карабахе, передавал RT. Армения и Азербайджан обязались остановиться на занятых позициях и провести обмен военнопленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабах были введены российские миротворцы в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц техники.