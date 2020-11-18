Путин оценил роль Турции в нагорнокарабахском конфликте

Москва, 17 ноября. Президент РФ Владимир Путин объяснил поддержку Турцией Азербайджана в конфликте в НКР геополитическими последствиями развала СССР.

В интервью российским СМИ глава государства отметил, что факт помощи Турции Азербайджану давно известен, Анкара этого «никогда не скрывала».

«Ну, что я могу сказать? Это геополитические последствия развала Советского Союза», — констатировал Путин.

Российский президент добавил, что Азербайджан как суверенное государство имеет полное право выбирать себе союзников.

«Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но уж трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Там вкусовые оценки могут быть какие угодно, но, тем не менее, дело обстоит так, как я сказал», — заявил президент РФ.

Путин напомнил, что независимость Нагорного Карабаха официально не признала даже Армения. Таким образом, с точки зрения международного права Баку «возвращал территории, которые он считал, ну и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Несколько раз стороны пытались договориться о действии режима прекращения огня, однако каждый раз режим был сорван практически сразу после его наступления. Однако 10 сентября было подписано совместное заявление президентов Азербайджана и России, а также премьера Армении о прекращении огня в Карабахе, передавал RT.

Баку и Ереван обязались прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В Карабах были введены российские миротворцы.