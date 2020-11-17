Американская полиция активно вооружается на фоне протестов в США

Вашингтон, 17 ноября. Американская полиция продолжает активно вооружаться, несмотря на призывы лидеров движения Black Lives Matter. Об этом сообщает американский телеканал MSNBC.

По данным телеканала, полицейский департамент города Таллахасси просит городские власти выделить средства на приобретение нового стрелкового оружия и гусеничной бронированной машины «Ладья».

При этом с 1997 года Министерство обороны США передало департаментам полиции армейское вооружение и технику на общую сумму в размере 7,4 миллиарда долларов в рамках программы 1033. В настоящее время почти каждый полицейский участок в США имеет в своем распоряжении светошумовые гранаты, крупнокалиберные боеприпасы и колесные бронемашины MRAP.

Американские журналисты уверены, что данное вооружение может побудить полицейских действовать более жестко в отношении участников протестных акций Black Lives Matter. Летние протесты привели к радикальным переменам в работе американской полиции. Однако влияние полиции на местные власти остается сильным даже в таких крупных оплотах демократии, как Нью-Йорк. По словам журналистов полиция оказывает давление на любых должностных лиц, которые пытаются сократить их финансирование.