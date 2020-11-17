Вадим Цыганов рассказал об уникальности шапки из росомахи Федора Конюхова

На пресс-конференции медиацентра «Патриот» певица, композитор, модельер, поэт, дизайнер Вика Цыганова и ее супруг, продюсер Вадим Цыганов объяснили свою позицию к европейским стандартам моды и рассказали об уникальной шапке Мономаха для Федора Конюхова.

«В России люди живут в холоде, лютом, я бы даже сказала, если взять Якутию и Восточную Сибирь. И мало того, что у нас холодно, так часть людей занимается промыслом меха и его переработкой. Есть охотники, которые ничего другого делать не умеют», — объяснила Вика Цыганова, подчеркивая, что движения европейских активистов против использования натурального меха в качестве одежды совершенно не обоснованы для жителей России.

По мнению ее мужа Вадима Цыганова, подобная пропаганда отказа от натурального меха — заговор и подмена ценностей.

«Мех распадается, перерабатывается матушкой-природой, а пластик нет. Весь цифровой фаст-фуд, накаченный химией, это война против всего живого. Если природа это сделала, то мы должны нормально к этому относиться», — высказался продюсер.

По словам Вадима Цыганова, «одеваться надо, когда греет, когда тепло».

«Удивительно то, что Вика пошила Федору Конюхову шапку из росомахи — из единственного в природе меха, на котором наледь не собирается. То есть, нет там никакого химического состава, а это работает. Вот и ответ — мы можем не убивать животных, можем по-другому с химией жить, но уже показано, какие результаты будут после того, как мы будем есть и носить химию», — подытожил продюсер.

Ранее зоозащитники и эксперты моды резко осудили Цыганову за призыв носить меха.