Какие пособия на детей можно получить в 2020 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, об этом сообщила пресс-служба российского правительства. В 2020 году изменения коснулись сразу семи выплат, которые положены семьям с детьми. Подробнее — в материале ФАН.

Мишустин отметил, что на выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет в этом году будет суммарно направлено 123 млрд рублей. Сумма выплат составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

«Почти 62 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет», — сообщил Мишустин.

Декретные выплаты

В 2020 году увеличился размер пособия по беременности и родам. Выплаты получают работающие женщины, которые ждут ребенка.

За 70 дней до родов и еще 70 дней после родов женщина получает средний заработок. Он вычисляется как среднее из доходов за последние два календарных года, которые предшествуют году выплаты пособия. То есть для выплат в 2020 году средний заработок считается как средний доход в 2018 и 2019 годах.

Минимальный размер декретных выплат исчисляется по МРОТ, а максимальный — по страховым взносам. В 2020 году минимальный предел был увеличен до 55 830 рублей, максимальный — до 322 191 рубль.

Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности

Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, то она может получить единовременную выплату, которая зависит от среднего заработка. 1 февраля 2020 года пособие проиндексировали на 3%.

Пособие при рождении ребенка

В текущем году был увеличен размер единовременной выплаты при рождении ребенка. С 1 февраля 2020 года один из родителей получает 18 004 рубля. Пособие не зависит от трудоустройства и заработка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

Если один из родителей или родственников сидит с ребенком, то он может получать ежемесячное пособие. Размер выплаты зависит от МРОТ, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка. Получать пособие могут и безработные. Минимальная сумма ежемесячных выплат составляет 6752 рубля, максимальная с учетом среднего заработка — 27 984 рубля.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

В 2020 году период получения выплат был увеличен до трех лет. Родители могут получать пособие, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года.

Для рожденных до 2018 года эта выплата не применяется, а также не распространяется на третьего и четвертого детей. Размер выплаты равен одному прожиточному минимуму на ребенка, установленному на II квартал предыдущего года. В Петербурге — 11 176 рублей, в Москве — 15 450 рублей, В Краснодарском крае — 10 639 рублей.

На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго — за счет материнского капитала.

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет

Выплата на детей от трех до семи лет впервые появилась в 2020 году. Ежемесячное пособие начисляется в день трехлетия ребенка, но не ранее 1 января 2020 года.

Материнский капитал

В 2020 году условия получения маткапитала сильно изменились, кроме того, увеличился и размер выплат. Теперь при рождении первого ребенка можно получить единовременную выплату в размере 466 617 рублей. Ребенок должен быть рожден или усыновлен в 2020 году.

При рождении или усыновлении второго ребенка маткапитал составит 616 617 рублей. Если третий и последующий ребенок родился в 2020 году, но раньше семья не получала маткапитал, то размер выплат составит 616 617 рублей.

Если второй и последующий ребенок родился до 2020 года, то семья получит 466 617 рублей.

В текущем году была отменена компенсационная выплата на детей до трех лет и заменена другими вариантами господдержки. Выплату в размере 50 рублей получали трудоустроенные родители в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Ранее в Госдуме объяснили, каким семьям автоматически начислят выплаты на детей.