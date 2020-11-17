Полковник рассказал о действиях РФ в случае агрессии НАТО в Калининграде

Москва, 17 ноября. В случае агрессии НАТО в Калининградской области, РФ «отключит» вражеские системы управления, заявил полковник Владимир Анохин.

Вице-президент Академии геополитических проблем Анохин в интервью «Известиям» уточнил, что развертывание новых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — это эффективный ответ на активизацию НАТО в регионе. И к тому же не очень дорогой. В случае агрессии российские силы смогут просто выключить системы управления в Польше, Прибалтике, а также над акваторией Балтийского моря.

«Размещение этого нелетального оружия позволит блокировать все, что основано на радиоэлектронике», — уточнил полковник.

В таких условиях у противника не будет возможности оценить тактически или оперативно ситуацию. Большим преимуществом систем РЭБ является то, что они защищают большое пространство.

В минувшее воскресенье новейший российский комплекс постановки помех развернули в Калининградской области. Комплекс РЭБ предназначен прежде всего для противодействия авиации противника.

Ранее RT подробно рассказывал о применении на учениях в Амурской области новейшего комплекса РЭБ «Поле-21М». Его возможности позволяют контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 км. Помимо беспилотников, комплекс РЭБ способен бороться с крылатыми ракетами и авиационными бомбами.