МО РФ: еще более 500 беженцев вернулись в карабахский Степанакерт

Степанакерт, 17 ноября. Еще свыше 500 беженцев вернулись в свои дома в карабахской столице. Информацию об этом передает Министерство обороны России.

Жители республики вернулись на родину в сопровождении российских миротворцев и военной полиции. Колонна из 24 автобусов прибыла 17 ноября к главной площади города.

«17 ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 502 беженца», — сказано в сообщении ведомства.

Безопасное передвижение колонны с беженцами через линию соприкосновения организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Всего с начала действия миротворческой миссии РФ в регионе в Степанакерт вернулись более 1,7 тыс. жителей.