Участников ливийского форума угрозами пытались убедить голосовать за Башагу

Тунис, 17 ноября. Представитель Высшего госсовета Ливии на Форуме политического диалога по урегулированию в Ливии Саид Салих Кулла пытался убедить остальных участников мероприятия проголосовать за кандидатуру главы «МВД» Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги на выборах нового главы кабинета министров страны.

Как сообщает Aljabhaalshaabiya, Кулла обратился к присутствующим с заявлением, что вступление Башаги в должность главы правительства принесет пользу всем сторонам, и что он «будет единственным гарантом их интересов и успеха, поддержав их в материальном плане».

По данным издания, Кулла также пригрозил отдельным членам форума напрямую. Представитель ВГС заявил, что если они не проголосуют за Башагу, тот «не забудет о них».

Напомним, в Тунисе с 9 по 16 ноября проходил ливийский форум политического диалога под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии. Участники встреч обсуждали вопросы принятия конституции, а также формирования новых органов исполнительной власти. Ранее сообщалось, что национальные выборы в Ливии назначены на 24 декабря 2021 года.

По завершению форума стало известно, что ООН проведет расследование по данным о подкупе его членов. По данным международной организации, отдельным участникам межливийских переговоров ранее поступили предложения проголосовать за определенного кандидата на должность нового премьер-министра. Имена не назывались.