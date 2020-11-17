ТОП-10 спектаклей легендарного реформатора Романа Виктюка

17 ноября в возрасте 84 лет скончался знаменитый советский, российский и украинский театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка, народный артист России и Украины Роман Виктюк.

Роман Григорьевич — не просто режиссер с большой буквы, он высокоэмоциональный, эмпатичный, невероятно пластичный мастер своего дела. От Виктюка всегда исходили мощный энергетический заряд и яркие, незаурядные рассуждения.

Театр Виктюка всегда отличался уникальным стилем, его спектакли были совершенно не похожи на постановки других режиссеров. ФАН рассказывает о лучших представлениях великого маэстро, которые нужно обязательно посмотреть.

«Утиная охота»

В 1977 году молодой Роман Виктюк в студенческом театре Московского государственного университета поставил спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» (1970). Действие постановки происходит в провинциальном городке. Главный герой Виктор Александрович Зилов просыпается от телефонного безмолвного звонка. Далее к нему в дом входит мальчик с большим траурным венком, на котором написано «Незабвенному безвременно сгоревшему на работе Зилову В. А». Герой начинает представлять свою смерть и даже начинает задумываться о самоубийстве.

«Вечерний свет»

Эту постановку Роман Виктюк поставил по знаменитой пьесе Алексея Арбузова на заре своей карьеры, в 1976 году. Спектакль наглядно повествует о конфликте противопоставления поколений. Сюжет строится вокруг областной газеты, в которой во время отсутствия главного редактора была опубликована критическая статья о неоправданной вырубке леса. Автор статьи был уволен. В нелегком положении оказался и давний друг редактора, его заместитель. Однако областной комитет партии поддержал выступление газеты за справедливую критику.

«Служанки»

Самый знаменитый спектакль режиссера, который мгновенно принес узнаваемость и славу Роману Григорьевичу. Премьера представления, поставленного по одноимённой пьесе Жана Жене, состоялась в 1988 году. Постановку в то время называли «манифестом новой театральности». Виктюку удалость создать по истине эпохальный и неповторимый спектакль, который показывали во многих странах мира. По сюжету две сестры Соланж и Клер служат в доме у Мадам. Завидуя красоте и богатству хозяйки, служанки играют в Мадам, надевая ее платья и украшения, копируя ее манеру говорить и двигаться. При всем фанатизме к Мадам девушки не замечают, как начинают заигрываться и саморазрушаться.

«Федра»

Сенсационный спектакль, в котором играют только полуобнаженные мужчины, поставленный по пьесе Марины Цветаевой в день рождения Романа Виктюка в 2015 году. Режиссер отмечал, что это постановка являлась для него знаковой, так как на протяжении всей жизни мастер не раз возвращался к этому произведению. За основу сюжета взята древнегреческая мифология. Федра, которая представлена в спектакле лишь условно, безответно влюбляется в своего пасынка Ипполита.

«Лолита»

В 1992 году Роман Григорьевич представил зрителю спектакль «Лолита» по пьесе Эдварда Олби, который инсценировал роман Владимира Набокова. В трактовке Виктюка «Лолита» лишена скандальности и малейшего намека на эротику. Режиссер отмечал, что представление рассказывает больше не о любви, а об истории убийства героем своего двойника.

«М. Баттерфляй»

В 1991 году Виктюк поставил скандальный, нетипичный для того времени спектакль, который своей необычностью потряс весь театральный мир. Фишка представления состояла в артисте Эрике Курмангалиеве, который спел оперную арию женским голосом и влюбил в себя поклонников театра. Эрик сыграл томную красотку с восточной внешностью, которая запомнилась зрителям грациозной походкой. Спектакль был поставлен по пьесе драматурга Дэвида Генри Хуана, основанной на реальных событиях. По сюжету Французский дипломат заводит роман с певицей пекинской оперы, не подозревая, что она мужчина. Молодой человек был не только «артисткой», но и профессиональным шпионом. Когда правда вскрылась, «возлюбленную» дипломата отправили в тюрьму.

«Саломея»

Премьера потрясающего и многогранного спектакля по пьесе английского писателя Оскара Уайльда состоялась в 1998 году. Постановка была создана в красно-черных тонах, что отмечалось зрителями как «настоящее искусство». Роман Виктюк ввел в знаменитую пьесу биографию самого Оскара Уайльда. Режиссер превратил пьесу в чарующую историю о пути художника, познавшего любовь и смерть.

«Заводной апельсин»

Отличительной чертой спектакля «Заводной апельсин», который Роман Григорьевич, поставил по роману Энтони Берджесса в 1999 году, является практически полное отсутствие слов. Режиссер в этой постановке отражает проблему насилия, затрагивая своеобразное «хождение по мукам» главного героя. В начале представления он — Наполеон в белой треуголке, в конце — бедный и разочарованный Том в черных одеждах.

«Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова впервые был поставлен Виктюком в октябре 2001 года. Маэстро при работе над пьесой учел как политический контекст, так и мотивы ранних редакций булгаковского текста. В спектакле отражается тема о несовместимости любви и рабства: любовь Мастера и Маргариты обречена лишь на страдания и боль.

Мелкий бес

Одна из самых новых постановок Романа Григорьевича, премьера которого состоялась 1 марта 2019 года. Завораживающий спектакль поставлен по известному роману «Мелкий бес» известного писателя-мистика Серебряного века Федора Сологуба. Произведение рассказывает о нелегкой судьбе главного героя, душа которого слита с нечеловеческим существом. Бес существует только в воображении маленького персонажа. Он растет и преображается, когда понимает, что может управлять миром.