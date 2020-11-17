Пострадавшие в Нагорном Карабахе получат 5 млн долларов от США

Вашингтон, 17 ноября. США окажут финансовую поддержку пострадавшим в нагорнокарабахском конфликте. На эти нужды американская сторона выделила 5 миллионов долларов.

Средства будут переданы Международному комитету Красного креста. Они пойдут на помощь жителям Нагорного Карабаха, которые пострадали в результате военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео, который прибыл в Тбилиси в рамках двухдневной рабочей поездки.

Россия, Армения и Азербайджан подписали совместный документ о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Перемирие в республике начало действовать с полуночи 10 ноября.

За соблюдением порядка в зоне конфликта следят российские миротворческие силы. Они обеспечивают безопасность местных жителей и контролируют Лачинский коридор. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что служащие в Карабахе российские миротворцы будут получать дополнительные выплаты.