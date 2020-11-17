ЛНР не получила гуманитарный груз из-за украинских силовиков

Луганск, 17 ноября. Украинские военные не пропустили международный гуманитарный груз, предназначавшийся ЛНР.

По словам представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольги Кобцевой, груз не пропустили через пункт пропуска «Счастье — Луганск».

«Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска «Счастье — Луганск», – заявила она.

Украинская погранслужба сообщила, что все КПП на линии соприкосновения возобновили работу с 10 ноября. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территория Украины открыта для жителей Донбасса.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Киев сорвал открытие двух новых пунктов пропуска в Донбассе. Украинская сторона нарушила свои обязательства.