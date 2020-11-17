Влад Топалов раскрыл секрет семейной идиллии с Региной Тодоренко

Москва, 17 ноября. Певец Влад Топалов посвятил трогательный пост в Instagram своей семье. Он рассказал, на чем держатся его отношения с Региной Тодоренко и признался ей в любви.

Топалов опубликовал черно-белое фото телеведущей с сыном Михаилом на руках. В подписи к публикациям артист назвал семью своей «гордостью и любовью». Он признался, что все, чего он добивался, было сделано для супруги и сына и благодаря им.

«Семья проходит разные этапы и стадии. Никто и никогда вам не скажет, КАК правильно. Всегда правильно так, как работает для вас», — поделился мыслями исполнитель.

Он добавил, что со временем отношения в семье становятся крепче, ведь люди «врастают» друг в друга. Важно уметь идти на уступки, причем делать это с радостью и терпением, заключил артист.

Поклонники пришли в восторг от трогательной речи Топалова. Они отметили, что ему очень повезло с женой, и похвалили за мудрые мысли. Его пару с телеведущей фанаты назвали одной из самых красивых и гармоничных в российском шоу-бизнесе.

Регина Тодоренко и Влад Топалов принимают участие в шоу «Ледниковый период». Ведущая ранее рассказала, что тренировки даются ей нелегко — впрочем, как и ее партнеру. Как-то раз звезда случайно ударила фигуриста Романа Костомарова прямо в пах, сообщило Федеральное агентство новостей.