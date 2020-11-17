Катерина Шпица призналась, что начала свою карьеру с обмана

Москва, 17 ноября. Актриса Катерина Шпица стала гостьей передачи «Вечерний Ургант». В эфире шоу она рассказала, что стартом в ее карьере стала победа на конкурсе с помощью обмана.

В начале 2000-х будущая актриса жила в Перми и могла лишь мечтать о популярности. Ее стартом в успешную карьеру стал конкурс танцовщиц в откровенных купальниках на разогреве у Scorpions. Туда допускались лишь девушки старше 18 лет, а Шпице на тот момент было всего 16. Она обманула организаторов и в итоге заняла первое место.

Финал конкурса проходил в Минске, и туда будущей звезде уже не удалось попасть — обман вскрылся. И все же благодаря танцу в бикини ее нашел модельный скаут Алексей Васильев. А через пару лет новый знакомый пригласил ее на кастинг в Москву, где она получила первую роль.

Ургант едко заметил, что в 16 лет актриса «крутилась-вертелась перед старыми немцами». Та в ответ лишь смущенно ответила, что в том возрасте у нее были более аппетитные формы, чем сейчас.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев ранее вышел в эфир «Вечернего Урганта» после госпитализации, сообщило Федеральное агентство новостей. Он рассказал, что пока сидит дома, планирует проходить медицинское обследование и продемонстрировал собственноручно связанный шарф.