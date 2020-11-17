Боярский считает, что театр потерял в лице Виктюка великого художника

Москва, 17 ноября. Народный артист РСФСР, певец Михаил Боярский выразил соболезнования родным и близким театрального режиссера Романа Виктюка, который скончался в возрасте 84 лет.

Известный актер театра и кино подчеркнул, что с большим уважением относился к Виктюку. Боярский считает, что театр потерял в его лице великого художника.

«Сейчас такие потери идут, что просто даже не знаю. Я очень переживаю по этому поводу, конечно. Мы с ним были хорошими друзьями», — цитирует Боярского RT.

Виктюк в октябре попал в московскую больницу в состоянии, которое врачи оценивали, как тяжелое. У режиссера подтвердился коронавирус, дал осложнения. Источник Федерального агентства новостей сообщил о случившемся у него инсульте.

По предварительной информации, театрального режиссера похоронят в семейном склепе во Львове. У Виктюка остались внучатые племянник и племянница, а также их мать. По некоторым данным, они являются единственными его наследниками.