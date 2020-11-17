Черная осень: кто из знаменитостей умер осенью 2020 года

В этом году Россия потеряла большое количество гениальных людей, которые были любимы миллионами. ФАН рассказывает, кто из известных российских деятелей навсегда ушел за неполных три осенних месяца.

Сентябрь

1 сентября не стало российского и советского актера, Народного артиста России — харизматичного и обаятельного Бориса Клюева. Борису Владимировичу Клюеву было 76 лет. В прошлом году актер признавался, что борется с онкологическим заболеванием — раком легких. Народный артист до самого конца жизни трудился в театре и на телевидении. Клюев отмечал, что работа придавала ему сил для борьбы со смертельным недугом.

Также 1 сентября наша страна лишилась советской и российской актрисы, Заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой. Артистка не дожила один день до своего 75-летия. Печерникова умерла в своем доме в Ярославской области. Вечером во время ужина у актрисы случился инфаркт. В последние годы Ирина общалась только с родными и близкими людьми и вела уединённый образ жизни, но, по словам ее подруги, в октябре актриса планировала сниматься в сериале.

7 сентября ушел из жизни актер Сергей Колтаков. Самыми известными кинокартинами с участием актера являются «Новые приключения янки при дворе короля Артура», «Армавир» и «Братья Карамазовы». Артисту было 64 года.

19 сентября всю страну потрясла новость о смерти телеведущего и актера Михаила Борисова. Передача «Русское лото» в момент осиротела. Михаила Борисовича госпитализировали прямо со съемочной площадки. Ведущий никогда не жаловался на здоровье, его уход стал полной неожиданностью для всех. Врачи до последнего боролись за жизнь Борисова, но коронавирус все-таки победил. Михаилу Борисовичу был 71 год.

Октябрь

20 октября в возрасте 93-х лет скончалась советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР, супруга советского режиссера Сергея Бондарчука и мать кинематографиста Фёдора Бондарчука Ирина Скобцева. За свою карьеру актриса снялась в 84 фильмах, среди которых «Они сражались за Родину», несколько частей картины «Роман и мир», «Очарованный странник» и многие другие.

Ноябрь

Ноябрь еще не закончился, но уже отличился многочисленностью потерь по-настоящему эпохальных людей.

6 ноября утром не стало гениального писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Михаилу Михайловичу было 86 лет. Точная причина смерти неизвестна, но его концертный директор Олег Сташкевич сообщал, что Жванецкий долгое время болел. За месяц до смерти артист перестал выходить на сцену.

10 ноября скончался Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, знаменосец олимпийской команды СССР на церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр — легендарный Игорь Москвин. Игорю Борисович ушел в возрасте 91 года после тяжелой болезни. До последних дней жизни Москвин вместе с супругой занимался тренерской деятельностью.

14 ноября на 86-м году жизни умер Народный артист СССР Армен Джигарханян. На счету Джигарханяна более 250 ролей в кино. В частности, он сыграл в культовых фильмах «Место встречи изменить нельзя», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Ширли-мырли». Прощание с артистом состоялось 17 ноября.

17 ноября от инсульта на 85-м году жизни скончался знаменитый театральный режиссер Роман Виктюк. Незадолго до смерти у Виктюка подтвердился коронавирус, который дал осложнения. В октябре режиссера госпитализировали в одну из московских больниц. После того как его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию, где скончался. На счету Романа Григорьевича множество знаменитых спектаклей, которые знают и любят во всем мире.