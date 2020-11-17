Назван размер пенсии звезд российской эстрады

Москва, 17 ноября. Звезды российской сцены получают пенсию по общим правилам и далеко не всем ее хватает. О размере выплат артистам узнали журналисты.

Трудовая деятельность звезд эстрады является официальной, поэтому она засчитывается при формировании пенсии. У каждого артиста размер пособия будет индивидуальным, так как кроме обычных выплат им могут полагаться дополнительные средства за наличие звания - к примеру, за статус Народного артиста России или СССР. О пенсиях знаменитостей рассказывает издание Teleprogramma.pro.

Самая маленькая пенсия оказалась у музыканта Юрия Лозы. Он ежемесячно получает от государства всего 12 тыс. рублей. Схожая ситуация у артиста Юрия Куклачева и телеведущего Леонида Якубовича — им полагается 15 тыс. и 23 тыс. рублей соответственно.

Гораздо лучше ситуация у Юрия Стоянова, Станислава Садальского и Бориса Моисеева — их пенсии выше 50 тыс. рублей. Основной объем выплат формируется за счет государственных наград и статуса. При этом выплаты артистов могут быть проиндексированы, если Правительство РФ найдет способы повысить обеспечение работающих граждан.