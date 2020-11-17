Череповец и Тольятти вошли в список ведущих моногородов России

Москва, 17 ноября. Фонд развития моногородов представил рейтинг ведущих населенных пунктов. В ТОП-10 вошли лидеры экономического развития, в том числе Тольятти и Череповец.

Представление наиболее перспективных моногородов России состоялось в онлайн-формате при поддержке МШУ «Сколково». Населенные пункты оценивались по успешности социальных и экономических программ. Лидером топа был признан расположенный в Татарстане город Набережные Челны. На втором месте оказался Тольятти (Самарская область).

Также в список Фонда развития моногородов вошли Первомайский (Тульская область), Губкин (Белгородская область), Кумертау (Башкортостан), Череповец (Вологодская область), Костомукша (Карелия), Невинномысск (Ставропольсккий край), Нижнекамск (Татарстан) и Тутаев (Ярославская область). Властям этих населенных пунктов удалось преодолеть традиционные для моногорода проблемы, однако у них еще есть пространство для укрепления потенциала.

Моногородами принято считать поселения, которое формируется вокруг крупного промышленного предприятия. В Госдуме ранее призвали изменить политику в отношении подобных городов, предоставив им дополнительную поддержку.