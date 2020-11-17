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Украина может увеличить зависимость от российского топлива

Украина может увеличить зависимость от российского топлива

Киев, 17 ноября. Зависимость Украины от импорта нефтепродуктов из РФ может увеличиться в случае принятия нескольких законопроектов, заявили в Украинской энергетической ассоциации.

Украинские автовладельцы в последнее время все чаще отказываются от бензиновых автомобилей в пользу газовых из-за большой разницы в цене этих видов топлива. Акциз на сжиженный газ составляет 52 евро за 1000 литров, что в четыре раза меньше, чем на бензин, для которого установлена ставка в размере 213,5 евро за 1000 литров. При этом 80% газа Украина получает из-за границы, в основном — из России.

Для того чтобы исправить ситуацию и понизить стоимость бензина, в Верховную раду был внесен законопроект, предлагающий установить акциз на бензин на уровне 139,5 евро за 1000 литров. В то же время были зарегистрированы еще два альтернативных законопроекта, согласно которым Украина, наоборот, должна повышать цены на бензин и дизельное топливо.

«То есть «проевропейские» народные депутаты считают, что топливо, производство которого на отечественных мощностях может обеспечивать от 50% до 80% объемов потребления должно быть дороже. А вот сжиженный газ, который нам импортирует Россия в объеме 40% должен быть дешевле», — подчеркнул член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич.

По его словам, все участники рынка понимают, что на Украине производится только 20% от существующего потребления, а нарастить объемы производство можно лишь до 30%. Кроме того, директива Совета ЕС не предполагает никаких пропорций в налогообложении топлива. Она содержит лишь минимальные ставки, которые должны действовать для членов Евросоюза, пояснил Марунич.

Украинский экономист Юрий Гаврилечко ранее рассказал, какие последствия ждут Украину после закрытия российского торгового представительства.

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