Путин подтвердил начисление дополнительных выплат миротворцам в Карабахе

Москва, 17 ноября. Направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы будут получать положенные им за работу дополнительные выплаты. Это подтвердил президент Владимир Путин.

Российское законодательство учитывает необходимости обеспечивать дополнительную финансовую поддержку военнослужащих. В том числе, надбавки переводятся тем, кто участвует в миротворческих миссиях на территории других стран. Правило касается и российского контингента в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие России прибыли на территорию Карабаха в соответствии с соглашением, которое позволило остановить боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Они будут обеспечивать безопасность местного населения и контролировать Лачинский коридор. Движение по дороге между НКР и Арменией открылось 17 ноября.

Президент России также назвал главные цели миротворческой миссии. Военнослужащие будут обеспечивать стабилизацию региона.