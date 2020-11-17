Денис Пушилин рассказал, почему украинцы не голосовали за «Слугу народа»

Донецк, 17 ноября. Украинские местные выборы продемонстрировали низкий уровень поддержки населения в отношении «радикальных элементов». Об этом сообщил лидер ДНР Денис Пушилин.

По словам руководителя республики, украинские националистические силы не сумели набрать достаточного количества голосов. Однако тот факт, что правящая партия «Слуга народа» показала плохой результат, что еще больше бросается в глаза, заявил политик.

Денис Пушилин подчеркнул, что украинцы не стали голосовать за правящую силу, поскольку «Слуга народа» стала партией войны. Два года правления президента Украины Владимира Зеленского это хорошо показали, передает «Украина.ру».

Федеральное агентство новостей ранее писало, что Пушилин рассказал, сколько жителей республики получили гражданство РФ. Российские паспорта получили более 170 тысяч жителей ДНР.