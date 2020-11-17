Ученые рассказали, чем питаться для снижения влияния стресса на организм

Москва, 17 ноября. Ученые из Университета Уэйк-Форест в США нашли диету, которая существенно снижает воздействие стресса на организм.

В ходе эксперимента специалисты разделили 38 животных на две группы. Первую они кормили жирной пищей. Животным давали красное мясо и сладости. Вторая группа ела фрукты, овощи, рыбу, морепродукты и зелень. Исследование показало, что животные из второй группы приобрели устойчивость к стрессу.

Специалисты узнали, что средиземноморская диета помогает задействовать парасимпатическую нервную систему. Это благотворно влияет на состояние в целом. При этом организм человека, придерживающего диеты с высоким содержанием жиров, постоянно находится в панике. Правильно подобранный тип питания позволит укрепить иммунитет. Особенно полезно есть несколько порций фруктов в день.