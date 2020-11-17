Главврач инфекционного центра поблагодарил Меладзе за визит к больным COVID-19

Москва, 17 ноября. Главврач инфекционного центра в поселении Вороновское Сергей Переходов выразил благодарность Валерию Меладзе за посещение пациентов с коронавирусом.

Медик отметил, что позитивные эмоции — важный шаг к выздоровлению. Когда от певца поступило предложение навестить больных, руководство центра ни секунды не сомневалось, добавил Переходов. Визит артиста, по словам врача, был ярким событием в жизни больницы.

«Уверен, что теперь те, с кем встретился Валерий, пойдут быстрее на поправку после пережитых позитивных эмоций», — передала слова врача пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Кроме того, важно, что Меладзе воочию увидел пациентов «красной зоны». У него большая аудитория, в которой наверняка найдутся и так называемые ковид-диссиденты, объяснил Переходов. Если же артист расскажет подписчикам, что узнал во время визита, возможно, некоторые из них поверят в существование болезни, заключил медик.

Валерий Меладзе ранее попросил дать ему доступ в «красную зону» медицинских учреждений. Он решил оказать моральную поддержку врачам и пациентам, сообщило Федеральное агентство новостей.