Эксперт усомнился в эффективности американских роботов в битве с «Арматой»

Разрабатываемые в США беспилотные боевые машины не смогут противостоять российским танкам «Армата». Об этом заявил член организации «Офицеры России» Николай Тутрин.

Ранее американские СМИ сообщили, что армия США планирует вооружиться семейством беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle (RCV). По мнению американских журналистов, боевые роботы RCV станут настоящими «убийцами» российских «Армат».

Член организации «Офицеры России», генерал-майор Николай Тутрин назвал поспешными выводы американских СМИ, отметив, что российская оборонная промышленность тоже не стоит на месте, передает «ПолитЭксперт». По его словам, танк «Армата» обладает надежной защитой, которая способна выдержать удар даже с воздуха.

«На каждый яд есть свое противоядие. И то что там сейчас афишируется так называемый робот, он и у нас уже давно испытан. Наша система защиты бронетанковой техники, техники на поле боя, защита солдат — она существует и постоянно совершенствуется», — пояснил Тутрин.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Министерство обороны России примет танк Т-14 «Армата» на вооружение в конце 2020 года. По его словам, это произойдет после завершения испытаний техники на государственном уровне, передает «Вечерняя Москва».