Тобрук, 17 ноября. Политолог и писатель Мухаммад Амами заявил, что ООН организовала переговоры в Тунисе на скорую руку, из-за чего они неоднократно оказывались на грани срыва.

В интервью изданию Elmogaz эксперт рассказал, что дискуссии неоднократно «спотыкались о подводные камни», и затягивались. Одним из таких случаев оказалось предложение исполняющей обязанности спецпосланника МООНПЛ Стефани Уильямс и руководства Правительства национального согласия (ПНС) провести «обмен» должностями: спикера Палаты представителей Агилу Салеха сделать председателем Президентского совета, а пост премьер-министра отдать главе «МВД» Фатхи Башаге.

После озвученной идеи делегаты восточной Ливии пригрозили отказаться от переговоров.

Еще одним способом сорвать дискуссии писатель назвал полное отсутствие прозрачности в отношении функционирования форума и попытки коррупции. Ряд СМИ сообщал о нескольких случаях подкупа голосов делегатов и намерении протолкнуть представителей ПНС в новое правительство, что многие местные жители считали неприемлемым. Несмотря на критику граждан североафриканского государства, их поддерживают Уильямс и США.

Мухаммад Амами подытожил, что дискуссии в Тунисе подготовлены «на скорую руку». Все вышеперечисленное указывает на это.

«Организаторы хотели продемонстрировать, что они могут быстро достичь дипломатического поворота любой ценой. Такой подход обречен на провал», — заключил политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийцы прогнозируют провал переговоров в Тунисе.