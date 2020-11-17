Киркоров поностальгировал об аншлаговых вечерах в Театре Эстрады

Москва, 17 ноября. Народный артист России Филипп Киркоров поделился с поклонниками архивными видео и вспомнил, как 25 лет назад выходил на сцену Театра Эстрады.

В 1995 году Киркоров выпустил свое шоу «Лучшее, любимое и только для вас», которое собрало девять аншлаговых вечеров в Театре Эстрады. Спустя годы в своем Instagram «король российской эстрады» поностальгировал о тех временах.

«Четверть века прошло с легендарных концертов в Театре Эстрады. Посмотрите эти редкие архивные кадры. 25 лет пролетели, и мне кажется, мы стали только моложе…» — написал он в посте.

Артист отметил своих коллег — певицу Кристину Орбакайте, продюсера Игоря Крутого, исполнителя Валерия Леонтьева, своего отца Бедроса Киркорова и супругу поэта Ильи Резника Ирину. И поинтересовался, есть ли среди его подписчиков в социальной сети те, кто своими глазами видел те выступления.

Такие поклонники действительно нашлись. Они тоже не поверили, что уже пролетело больше двух десятков лет. Фанаты поделились своими воспоминаниями о тех временах, а другие тем временем признались, что, будучи мальчиками и девочками, смотрели выступление любимого исполнителя по телевизору.

«Сколько лет и сколько воспоминаний!»; «Обожаю этот альбом! Мне было пять лет!! Самый счастливый период моей жизни!!» — написали они.

Киркоров недавно показал несколько архивных кадров из телепередач про актрису Людмилу Гурченко. 12 ноября, когда артистке могло исполниться 85 лет, певец посетил ее могилу.