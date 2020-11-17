Пять детей и один взрослый погибли при пожаре в Красноярском крае

Краснодар, 17 ноября. Пожар в Красноярском крае унес жизни одного взрослого и пятерых детей, сообщает источник ФАН.

Согласно имеющимся данным, люди погибли в результате возгорания частного жилого дома. Согласно сообщению от МЧС, пожар произошел в городе Уяре. Площадь возгорания составила 30 кв.м. Пожару был присвоен первые ранг сложности. На месте работают 15 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Недавно в Челябинске полыхал цех по производству пластиковых окон. В результате инцидента погиб человек, еще двое пострадали.