РПЦ отреагировала на идею Жириновского закрыть храмы на время пандемии

Москва, 17 ноября. Храмы РПЦ не могут закрыть без режима ЧС, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее выступил с инициативой закрыть храмы на время пандемии коронавируса, так как там, по его словам, не соблюдается социальная дистанция. Владимир Легойда отреагировал на предложение политического деятеля, оставив публикацию в своем Telegram-канале.

«Непонятно, откуда вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах», — отметил он.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ предположил, что Владимир Жириновский давно не посещал храм, раз он делает подобные заявления. В Русской православной церкви пошли на "беспрецедентные меры безопасности", добавил Легойда. Например, школы РПЦ переводят на дистанционное обучение.