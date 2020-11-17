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РПЦ отреагировала на идею Жириновского закрыть храмы на время пандемии

РПЦ отреагировала на идею Жириновского закрыть храмы на время пандемии

Москва, 17 ноября. Храмы РПЦ не могут закрыть без режима ЧС, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее выступил с инициативой закрыть храмы на время пандемии коронавируса, так как там, по его словам, не соблюдается социальная дистанция. Владимир Легойда отреагировал на предложение политического деятеля, оставив публикацию в своем Telegram-канале.

«Непонятно, откуда вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах», — отметил он.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ предположил, что Владимир Жириновский давно не посещал храм, раз он делает подобные заявления. В Русской православной церкви пошли на "беспрецедентные меры безопасности", добавил Легойда. Например, школы РПЦ переводят на дистанционное обучение.

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