Прохожий забрался на второй этаж и вытащил ребенка из огня в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 ноября. Житель Екатеринбурга по имени Александр может быть представлен к награде. Неравнодушный мужчина вытащил ребенка из огня.

Инцидент произошел 16 ноября в доме на улице Профсоюзной. На втором этаже полыхала квартира, где были три человека, среди них — ребенок в возрасте пяти лет, сообщает сайт ГУ МЧС по Свердловской области.

Неравнодушный мужчина, увидев клубы дыма, решил помочь. Однако войти в квартиру через дверь было невозможно по причине сильного задымления. Это не остановило героя. Он смог с улицы забраться на балкон горевшей квартиры и вытащил малыша на воздух. Мальчик не пострадал благодаря отзывчивости и храбрости очевидца. В дальнейшем с огнем оперативно справились спасатели. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас в региональном управлении МЧС решают вопрос о представлении героя к ведомственной награде.

Недавно в Белгороде свидетели пожара провели целую «операцию спасения» пожилой пары. Сначала они убедили спрыгнуть из окна пенсионерку, которую благополучно поймали. Для этого отзывчивые граждане растянули одеяло. В полыхавшей квартире оставался муж пожилой женщины, который не мог передвигаться. Находчивые очевидцы подогнали под балкон грузовик, после чего смогли проникнуть в квартиру и вытащить мужчину.