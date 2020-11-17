Эрдоган заявил о введении комендантского часа в Турции из-за коронавируса

Анкара, 17 ноября. В связи с распространением коронавирусной инфекции по всей Турции вводится комендантский час.

В ходе общения с прессой президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о введении в стране частичного комендантского часа в выходные дни. Такое решение он пояснил необходимой мерой в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

«В связи с увеличением числа заболевших COVID-19 кабмин принял решение о закрытии всех кафе и ресторанов. Исключение составит только прием заказов навынос. Кроме того, в стране вводится частичный комендантский час по выходным дням в период с 20:00 до 10:00 утра», — заявил Эрдоган.

Также в стране приняли решение о прекращении работы всех кинотеатров до конца года. Сегодня в турецком минздраве зафиксировали наибольшее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией с апреля. За сутки было выявлено порядка трех тысяч заболевших, при этом 94 человека скончались.