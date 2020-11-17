Российские разработки вошли в финал конкурса по здравоохранению в Катаре

Конкурс по здравоохранению WISH 2020, в финал которого вышли российские разработки, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями, дает хороший шанс заявить о себе на международном уровне. Об этом ФАН заявил участник конкурса, директор одной из российских научно-производственных лабораторий Денис Кулешов.

Три российские компании в числе 30 финалистов впервые приглашены на конкурс международного саммита WISH 2020, который проходит в Катаре. Всего в этом году на отборочный этап представили свои разработки более 500 компаний из 43 стран.

«Попасть в финал такого значимого мероприятия — значит привлечь внимание к этому проекту. Экспертиза там была достаточно ответственная и кропотливая. Мы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы начать активный выход на зарубежные рынки. Ближний Восток нам очень интересен, равно как и Америка, и Азия», — отметил Кулешов.

Его научно-производственная лаборатория, резидент инновационного центра «Сколково», представила на международный конкурс разработку, которую уже окрестили «умной тростью». «Робин» — так назвали аппарат — помогает слепым людям: он сканирует пространство перед собой и сообщает хозяину об опасности на пути. По виду «Робин» напоминает современную компактную бытовую видеокамеру, но с тремя объективами.

По словам Кулешова, в отличие от импортных аналогов, отечественная разработка снабжена искусственным интеллектом.

«С помощью искусственного интеллекта мы можем определять 50 различных объектов, например, общественный транспорт, автомобили, людей, даже лица людей можем определять. А с помощью специальных датчиков и сенсоров, которые встроены в устройство, мы также можем находить крупные препятствия и подсказывать о них незрячему человеку с помощью вибрации», — поясняет собеседник ФАН.

Главное достоинство отечественной разработки — для ее работы не нужен Интернет. «Робин» абсолютно автономен, его искусственный интеллект не требует огромных хранилищ данных.

Устройство другого российского финалиста международного саммита в Катаре, коммуникатор Perkins, помогает разговаривать слепоглухим людям. Об изобретении ФАН рассказал генеральный директор компании-разработчика Федор Беломоев.

«На шрифте Брайля есть шесть точек — это наши шесть кнопок. Они помогают человеку написать по Брайлю эти слова. Как только он их написал, они тут же синтезируются в речь, и вы слышите, что он говорит, через встроенный динамик. Затем, чтобы он услышал вас, вы просто начинаете говорить, программа распознает эту речь и передает то же самое вибрациями на те же шесть кнопок», — объяснил Федор Беломоев.

В отличие от «умной трости», коммуникатор пока существует в виде опытной модели. В среду, 18 ноября разработчики представят на онлайн-презентации в Катаре первую партию этого изобретения. Генеральный директор компании считает, что Perkins станет востребованным устройством.

«Это расширяет возможности слепоглухого человека невероятным образом: он может пойти учиться в институт, и контекст инклюзии становится уже совершенно другой, — пояснил собеседник ФАН, — Я думаю, что перед обладателем нашего коммуникатора откроются новые профессии, потому что он сможет общаться теперь более свободно, ему не потребуется рядом тьютор-сурдопереводчик, с которым через руки общаются».

Компания-разработчик устройства также является резидентом «Сколково». По словам Беломоева, государственное финансирование помогло его изобретению пройти путь от идеи до ее воплощения. Теперь, после выхода в финал международного конкурса, об инновационных продуктах из России узнает весь мир.

Отметим, что в связи с пандемией все сессии саммита в Катаре пройдут в онлайн-формате и каждый желающий сможет стать виртуальным участником форума.