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Ирина Роднина назвала ушедшего из жизни режиссера Виктюка смелым человеком

Ирина Роднина назвала ушедшего из жизни режиссера Виктюка смелым человеком

Москва, 17 ноября. Советская фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила ФАН, что ушедший сегодня из жизни режиссер Роман Виктюк был смелым человеком.

«Я знаю, что он был очень смелым. К сожалению, лично с ним познакомиться мне не удалось», — рассказала ФАН трехкратная олимпийская чемпионка.

Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер 17 ноября на 85 году жизни. О его смерти сообщили в театре, который Виктюк основал 29 лет назад.

В конце октября сообщалось, что режиссер был госпитализирован с коронавирусом. Состояние Романа Виктюка оценивалось как тяжелое. Последние дни своей жизни он провел в одной из московских больниц.

Ранее о своей последней встрече с Романом Виктюком ФАН рассказала актриса Валентина Талызина, которая недавно посещала премьеру спектакля «Мелкий бес» в театре режиссера.

Новостью о смерти театрального режиссера был ошарашен российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев. О том, что Роман Виктюк скончался в этот вторник, Збруев узнал от корреспондента ФАН.

Художественный руководитель московского театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин расплакался, узнав о смерти Романа Виктюка.

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