Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
17 ноября
Скандальный образ принцессы Дианы
привел в шок королевскую семью
Скандалы в Британской королевской семье все никак не стихают. Стоило принцу Гарри и его супруге Меган Маркл сложить свои полномочия, как тут же они стали героями новых семейных прений. Как известно, герцоги Сассекские приняли решение уйти из состава королевской семьи в «свободное плавание». И этаким дебютным заплывом свободы стала сделка со стриминговым сервисом Netflix. Как оказалось, контракт с герцогами был заключен из-за сериала The Crown – «Корона».
Живая история на телеэкранах
Телевизионный проект The Crown рассказывает о жизни, политических битвах, любовных интригах королевской семьи в период правления Королевы Великобритании Елизаветы II и многочисленных членов ее семьи. Авторы покажут события, повлиявшие на ход истории второй половины ХХ века. Здесь затронут довольно большой отрезок времени – около 55 лет.

На производство сериала стриминг не жалеет ни сил, ни средств. Бюджет первых двух частей «Короны» составил примерно 140 млн долларов, что сделало историческую драму самым дорогим сериалом в истории.

На днях вышел новый – четвертый сезон проекта, который вызвал бурю волнения в королевской семье. В этот раз большое внимание будет обращено на принцессу Диану, действия картины развернутся в 80-е годы, когда она страдала булимией.

Скандальный образ «народной принцессы»
Период тяжелой болезни народной любимицы – леди Ди, так называли в народе принцессу, представляется для королевской семьи «неудобным» и говорить об этом, тем более с экранов телевизоров, крайне тяжело. Однако, принца Гарри – сына принцессы Уэльской, нисколько не заботит данный факт. Он раскрывает тайны жизни матери.

Завоевать внимание зрителя Netflix наверняка надеется именно этими скандальными подробностями. Кроме того, здесь будет затронут период разлуки принцессы Дианы с принцем Чарльзом и время начала булимии. Также сценаристы намерены показать то, как любимица публики страдала от натисков журналистов и боролась с одиночеством в Букингемском дворце. Здесь будет ярко показано то, на сколько тяжело бывает новичкам в королевской семье.

Принцессу Диану считали воплощением красоты, утонченности и доброты. О ее непростой судьбе было снято немало фильмов. Однако, по мнению авторов сериала «Корона», четвертый сезон может действительно шокировать зрителя. Роль леди Ди в этой части проекта сыграет Эмма Коррин.
Леди Ди в кино
Первый фильм о принцессе Уэльской «Чарльз и Диана: королевская история любви» был снят в 1982 году. Картина вышла спустя год после свадьбы влюбленных. В фильме рассказывается о том, как зародились отношения между будущими супругами. Даже сама Диана смотрела этот фильм, она по достоинству оценила работу режиссера Джеймса Голдстоуна, картина ей понравилась. Роль главной героини сыграла британская актриса Кэролин Блисс.

Спустя почти 10 лет, в 1993 году выходит еще одна кинолента о «народной» принцессе – «Диана: Ее подлинная история» режиссера Кевина Коннора, роль леди Ди в которой сыграла актриса Серена Скотт Томас. В основу фильма взят сюжет романа британского писателя Эндрю Мортона. Здесь показан период глубокой депрессии народной любимицы и ее суицидальные наклонности.

Спустя год после трагической гибели принцессы, в 1998 году выходит картина под названием «Диана – королева сердец» режиссера Гэбриэлля Бомонта. Фильм повествует о последнем годе жизни принцессы. Роль леди Ди досталась актрисе Эми Секомб, что примечательно, это ее единственная актерская работа.

Картина режиссера Оливера Хиршбигеля «Диана: История любви» с актрисой Наоми Уоттс в главной роли вышла в прокат в 2013 году. Несмотря на свой потенциал, лента не получила должного признания среди кинокритиков и не имела особого успеха у зрителя.
Новые проекты о жизни «королевы людских сердец»
Жизнь и судьба принцессы Дианы по сей день будоражит сознание режиссеров и вдохновляет их на создание новых кинематографических шедевров. Так, чилийский режиссер Пабло Ларраин в 2021 году готовится начать съемки фильма, в котором подробно расскажет о трех днях из жизни леди Ди, которые сыграли в ее судьбе значимую роль. Лента перенесет зрителя в начало 90-х, когда Диана приняла решение расстаться с принцем Чарльзом. Главную героиню сыграет звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт.

Новый, четвертый сезон сериала «Корона» уже стартовал на экранах. Однако авторы проекта давно запланировали съемки следующих двух частей. В новых сериях Эмму Коррин сменит австралийская актриса Элизабет Дебики. Ей предстоит сыграть принцессу в ее самый сложный жизненный период, выпавший на 90-е годы.
Лучшее перевоплощение
В 2007 году вышел фильм-реконструкция «Диана: Последние дни принцессы» режиссера Ричарда Дэйла, где показаны последние недели жизни леди Ди. Картина создана с использованием, как документальной, так и художественной съемки. Образ главной героини воплотила ирландская актриса Женевьев О'Рейли. Несмотря на то, что актриса не очень похожа на свой прототип, исполнение роли в этом фильме считается самым удачным за всю историю. И это не спроста. Так, историк кино Сергей Каптерев считает, что внешнее сходство актера имеет значение, но не самое важное.
«Сходство актера и героя, в которого он должен перевоплотиться, можно достичь гримом, прической, костюмами. У Дианы был узнаваемый образ. Помните ее укладку и свитер с овечками? Она была воплощением доброты. Главное, чтобы актер смог передать те детали поведения, которые были присущи именно его герою: походка, взгляд. Очень важно, чтобы зритель смог почувствовать душу героя и его настроение».
Сергей Каптерев
Историк
Образ «народной» принцессы
Говоря о принцессе Диане, всегда представляется высокая, красивая женщина, в элегантных нарядах, с непревзойденной укладкой и сияющей улыбкой. Но не всегда леди Ди выглядела так безукоризненно, ей была присуща довольно специфичная манера одеваться. После того, как Диана официально стала избранницей принца Чарльза, она решила, что теперь выглядеть неуместно она не имеет права.

Подбором одежды для королевской особы занялась стилист Анна Харви. Интерес к нарядам Дианы возрастал с геометрической прогрессией, женщинам были интересны как вечерние туалеты, так и повседневные образы.
Дамы всех возрастов копировали туалеты принцессы и старались походить на своего кумира. Но мало кто из стилистов считает Диану иконой стиля. Так, эксперт моды, стилист Владислав Лисовец полагает, что принцесса была скорее неким проводником между высокой модой и обычной женщиной.
«Она не была супермодной или суперэкстравагантной. Она одевалась красиво, со вкусом. Ее рост позволял ей облачаться в роскошные платья. Ее образ был полностью ориентирован на простых женщин, а не на вычурность и помпезность светской моды. Ее стиль в одежде полностью отражал ее поведение».
Владислав Лисовец
Стилист
Но не только дорогие наряды и работа стилистов сделали из Дианы «королеву людских сердец». Благородное происхождение, воспитание и чуткое сердце сделали ее всеобщей любимицей. Психолог. Доктор наук Андрей Зберовский отметил, что, не смотря на утонченность своего образа, она была решительна. Всегда придерживалась своих принципов и чаще всего эти принципы были направлены на помощь людям.
«Они имела прочный личностный стержень, всегда знала, чего хочет, а хотела она нести в мир добро. Она глубоко понимала жизнь простых людей. Она не чуралась работы, несмотря на свой статус. Более того, статус она использовала, как возможность реализовать себя».
Андрей Зберовский
Психолог
Также психолог отметил, что принцесса Диана отличалась здоровой адекватностью, высокой самооценкой. Многие историки описывают время, когда леди Ди впадала в меланхоличное, а порой депрессивное состояние. Есть сведения о том, что принцесса пыталась свести счеты с жизнью.
«Мысли о суициде возникали у принцессы Дианы совсем не по тем причинам, к которым мы привыкли. Ее глубоко обижала мирская несправедливость. Она хотела помогать всем на свете и делала это, на сколько это было в ее силах, но не все вещи были ей подвластны».
Андрей Зберовский
Психолог
Многие пользователи Сети предположили, что принц Гарри, подписав контракт с компанией Netflix и рассказывая подробности жизни своей матери таким образом хочет обелить репутацию своей супруги Меган Маркл. Неужели для сына «народной» принцессы и некогда души всей Великобритании не важно, каким путем это будет реализовано, даже через очернение памяти принцессы Дианы.
Автор: Катерина Романова