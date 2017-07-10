Первый фильм о принцессе Уэльской «Чарльз и Диана: королевская история любви» был снят в 1982 году. Картина вышла спустя год после свадьбы влюбленных. В фильме рассказывается о том, как зародились отношения между будущими супругами. Даже сама Диана смотрела этот фильм, она по достоинству оценила работу режиссера Джеймса Голдстоуна, картина ей понравилась. Роль главной героини сыграла британская актриса Кэролин Блисс.



Спустя почти 10 лет, в 1993 году выходит еще одна кинолента о «народной» принцессе – «Диана: Ее подлинная история» режиссера Кевина Коннора, роль леди Ди в которой сыграла актриса Серена Скотт Томас. В основу фильма взят сюжет романа британского писателя Эндрю Мортона. Здесь показан период глубокой депрессии народной любимицы и ее суицидальные наклонности.



Спустя год после трагической гибели принцессы, в 1998 году выходит картина под названием «Диана – королева сердец» режиссера Гэбриэлля Бомонта. Фильм повествует о последнем годе жизни принцессы. Роль леди Ди досталась актрисе Эми Секомб, что примечательно, это ее единственная актерская работа.



Картина режиссера Оливера Хиршбигеля «Диана: История любви» с актрисой Наоми Уоттс в главной роли вышла в прокат в 2013 году. Несмотря на свой потенциал, лента не получила должного признания среди кинокритиков и не имела особого успеха у зрителя.

