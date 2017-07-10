Период тяжелой болезни народной любимицы – леди Ди, так называли в народе принцессу, представляется для королевской семьи «неудобным» и говорить об этом, тем более с экранов телевизоров, крайне тяжело. Однако, принца Гарри – сына принцессы Уэльской, нисколько не заботит данный факт. Он раскрывает тайны жизни матери.
Завоевать внимание зрителя Netflix наверняка надеется именно этими скандальными подробностями. Кроме того, здесь будет затронут период разлуки принцессы Дианы с принцем Чарльзом и время начала булимии. Также сценаристы намерены показать то, как любимица публики страдала от натисков журналистов и боролась с одиночеством в Букингемском дворце. Здесь будет ярко показано то, на сколько тяжело бывает новичкам в королевской семье.
Принцессу Диану считали воплощением красоты, утонченности и доброты. О ее непростой судьбе было снято немало фильмов. Однако, по мнению авторов сериала «Корона», четвертый сезон может действительно шокировать зрителя. Роль леди Ди в этой части проекта сыграет Эмма Коррин.