Аниканова опровергла заявления о Романе Виктюке как о тиране и деспоте

Москва, 17 ноября. Российская актриса Мария Аниканова заявила ФАН, что многие актеры считали скончавшегося театрального режиссера Романа Виктюка чуть ли не деспотом или тираном, но на самом деле он был трогательным человеком.

Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью вспомнила о годах совместной работы с народным артистом РФ в московском театре «Современник».

«Это совершенно фантастический и невероятно харизматичный был человек, — отметила Аниканова. — Он был необычным для того времени, для конца 1990-х. Он был необычным, скажем так, для советского репертуарного театра. Многие боялись его, думали, что Роман Григорьевич прям такой деспот, тиран, потому что кричал на репетициях, — так сильно возбуждался».

По словам собеседницы ФАН, она не так долго работала с ним вместе в театре «Современник», куда пришла в 1995 году: Виктюк основал свой собственный театр уже в 1996 году.

«С ним случилась знаменитая история, когда он оставил у нас в театре свой пиджак и уехал параллельно ставить [спектакль] в Одессу, — рассказала Аниканова. — И после этого, по-моему, с Романом Григорьевичем не продлили контракт. Не простили ему этого…».

Артистка вспомнила, что Виктюк в душе был абсолютно трогательным человеком и, как ей кажется, даже каким-то незащищенным.

«Он нас обожал, — уверена собеседница ФАН. — Как-то я давала интервью и думала, что он вообще не помнит меня: мол, артистка какая-то молодая. И вдруг он из толпы: «Маша, я слышал, ты так хорошо про меня говорила». Батюшки, надо же! Он все видел, все слышал, был очень трогательным человеком. Конечно, это невозможная потеря, очень жалко, что он ушел…».

В конце октября, за сутки до своего 84-го дня рождения, Роман Виктюк был госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. 17 ноября он ушел из жизни в московской больнице имени братьев Бахрушиных.

Знаменитый актер и художественный руководитель столичного театра «Сатирикон», народный артист РФ Константин Райкин даже расплакался, когда узнал новость о смерти Романа Виктюка.